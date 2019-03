Salvini: «Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia»

«Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani». Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Melfi, ha sciolto ogni seriserva sulla flat tax:

Ragazzi io sono simpatico e bello, però non date fastidio a me, ma a loro...o state zitti o andate da un'altra parte

. Matteo Salvini è a Melfi per un comizio elettorale in vista delle regionali in Basilicata. Alcuni dalla piazza continuano a contestarlo dopo averlo definito fascista. Il leader della Lega non ci sta, perde la pazienza:

Per me potete urlare quanto volete, ma le persone che sono qui meritano rispetto...

Se ci fossero i partigiani veri, di fronte a questi dieci sfigati si ribalterebbero nella tomba. Si ribalterebbero nella tomba a vedere da chi sono rappresentati oggi...

. Di nuovo qualche giovane grida fascista!. Il ministro dell'Interno ribatte:

Fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne e bambini che vengono qui hanno casa mia come casa loro, ma sono stufo di mantenere a spese degli italiani ventenni robusti con cappellino telefonino e scarpe da tennis... Sono stufo. Buoni sì ma fessi no e ogni barcone che si avvicinerà alla coste italiani avrà un biglietto di solo andata per ritornare da dove è partito. Per questo penso mi paghino lo stipendio e questo faccio. E se questo mi costa qualche processo andrà a testa alta.... So che verrete anche voi, portatemi qualche arancia, mi farà bene alla salute...

