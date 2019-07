Figlio Salvini su moto d'acqua della polizia, Questura verifica eventuale «uso improprio». Il vicepremier: «Errore mio, nessuna responsabilità dei poliziotti»

«I mezzi della Polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo». Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito del video pubblicato sul sito del quotidaino in cui si vede il figlio del ministro dell'Interno portato da un agente su una moto d'acqua della Polizia.



Dopo pochi minuti è arrivata la risposta del vicepremier Salvini, che ha "scagionato" la polizia da ogni responsabilità: «Mio figlio sulla moto d'acqua della Polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese».

«Matteo Salvini dovrebbe ormai dimettersi per Moscopoli e per la sua inadeguatezza come ministro dell'Interno, evidenziata persino nella tragica vicenda della morte del carabiniere Rega Cerciello. Ma tra i tanti danni finora compiuti, c'è la beffa della moto d'acqua della Polizia usata per divertimento dal figlio di Salvini in vacanza a Milano Marittima. Dopo il Trota, continua la saga dei figli dei segretari della Lega che imbarazzano l'Italia». Lo afferma il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca. «Non c'è molto da aggiungere alle immagini che stanno circolando sul web, se non che a Milano Marittima si è appena consumato un atto di vilipendio alla Repubblica italiana peggiore di quando la Lega invitava i suoi oppositori a gettare la bandiera italiana nel gabinetto. Insomma, peggio del Trota», conclude Falasca.

Martedì 30 Luglio 2019, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA