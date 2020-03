Coronavirus, Matteo Salvini: «Spero che nessuno approfitti del virus per togliere potere ai sindaci e alle regioni»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite de L'Aria che Tira, la trasmisisone de La7 condotta da Myrta Merlino, Matteo Salvini, dopo aver fatto un appello in favore di Lombardia, ricordando il bisogno che c'è in regione di medici, il leader della Lega ha polemizzato ancora con il governo. «Se avessimo dovuto aspettare in Lombardia o in Veneto un ordine centrale saremmo messi molto peggio. Spero che nessuno approfitti del virus per svuotare le carceri o per togliere potere ai sindaci o ai governatori. Sindaci e regioni sono quelli che hanno risposto meglio, al Nord come al Sud. Ieri ho parlato con la governatrice della Calabria (i.e., Jole Santelli) che ha aumentato i posti letto in terapia intensiva prima che ci sia emergenza».