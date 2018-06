Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Mentre Matteo Salvini porta avanti con impegno e dedizione la sua personale battaglia contro ong, migranti, clandestini e sbarchi, Chef Rubio continua la sua guerra contro Matteo Salvini. L’ultimo ironizza su una foto recente del Ministro degli Interni che si è scattato un selfie con alle spalle alcune barche commentando “Buona serata amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!” Immediato il fotomontaggio ad hoc di Chef Rubio contro Matteo Salvini e il messaggio laconico a supporto della tesi di Roberto Saviano in uno dei molteplici attacchi al leader del Carroccio. “Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani”.