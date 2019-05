di Marco Esposito

Il sottosegretario Armando Siri è fuori dal governo. Secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio ha revocato la sua nomina, durante un Cdm durato circa due ore. Il Presidente Conte ha illustrato durante il consiglio dei ministri i motivi per cui ha ritenuto opportuno revocare il sottosegretario. Nel corso del cdm non c'è stato nessun voto, anche se i ministri della Lega, Salvini in testa, hanno difeso il sottosegretario. Tra tutti è stata proprio l'avvocato Giulia Bongiorno a illustrare i motivi che avrebbero dovuto impedire la revoca di Siri dal ruolo di sottosegretario.



Entrambi i partiti di maggioranza parlano un clima disteso in Consiglio dei ministri, ed entrambi gli esponenti parlano di un governo che andrà avanti per altri quattro anni.

