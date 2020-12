Renzi fa tremare Conte: «Pronto a far cadere il Governo se vuole pieni poteri come Salvini»

Il Governo Conte potrebbe avere i giorni contati. Questa mattina infatti in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi non ha escluso che l'esecutivo possa perdere il sostegno del suo partito e quindi cadere: «Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no» afferma Renzi dicendosi pronto a far cadere il governo.

Renzi dice che farà cadere l'esecutivo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda «è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?», Renzi risponde: «Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. (...) Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 11:33

