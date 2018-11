Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene. pic.twitter.com/8eT52aPuDp — Matteo Renzi (@matteorenzi) 6 novembre 2018

E', il fotografo di fiducia di Matteo Renzi. A renderlo noto è stato proprio l'ex premier con un tweet affettuoso, in cui ricorda uno dei suoi collaboratori storici. Tiberio Barchielli, che ha seguito l'avventura di Renzi andando con lui a Palazzo Chigi, era malato da qualche mese. «Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene».Originario di Rignano come l'ex Premier Tiberio Barchielli era nato nel 1958 e si era trasferito nella Capitale con l'arrivo di Renzi a Palazzo Chigi, seguendolo in tutti i suoi viaggi ufficiali.