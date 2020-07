Open Arms, Renzi: «Votiamo a favore dell'autorizzazione per processare Matteo Salvini» - LA DIRETTA DEL SENATO

«Noi voteremo a favore dell' autorizzazione a procedere nei confronti Salvini». Lo ha affermato il lader di Italia dei Valori Matteo Renzi in Aula al Senato, nel dibattito sul via libera al processo nei confronti dell'ex Ministro delll'Interno sulla vicenda Open Arms. Renzi spiega il motivo della sua decisione: «C'è un elefante nella stanza che è il rapporto tra magistratura e politica. Ma noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l'interesse pubblico non c'è nel tenere un barcone lontano dalle coste. Non è accettabile - a poi spiegato - che ci siano delle chat in cui si dice che un mio avversario debba essere attaccato. È uno scandalo». «Noi non abbiamo cambiato idea, abbiamo sempre pensato che la politica migratoria del Paese dal 2018 al 2019, con il governo gialloverde, fosse un errore. Lo dico al M5s», ha concluso il leader di IV



Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 10:38

