Matteo Renzi: «Per il governo voto verità sulla Tav, ma non lasceranno le poltrone»

«Mercoledì giorno della verità in Senato per capire se il governo va avanti o no: si vota sulla Tav. Io scommetto che è tutta una buffonata e che la voglia di poltrone sarà più forte della dignità: questi non le lasciano nemmeno per scherzo». Lo scrive nella Enews e su Facebook il senatore Pd Matteo Renzi che è di ritorno dagli Stati Uniti e

non era presente al voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.



«Il governo andrà avanti, l'Italia invece è ferma. E il bello è che tutti adesso si buttano sugli 80 euro, a cominciare da

Tria sempre più simile all'imitazione che ne fa Crozza. Il colmo è che tutti, dopo aver criticato gli 80 euro dicendo fosse una mancia elettorale, oggi vogliono intestarsi questa misura. Il tempo sarà anche galantuomo, ma certi ministri non lo sono affatto», aggiunge l'ex premier. Lunedì 5 Agosto 2019, 20:59

