in vista delle primarie per eleggere. Infatti, Renzi, ospite di Lilly Gruber ad Otto e Mezzo ha detto: «Per il Congresso io non sono della partita. Chi voterò lo dirò quando si saprà la data». Commentando poi i confressi regionali che si svolgono in questo momento, ha precisato di aver scelto «Simona Bonafè in Toscana». Ma la bomba Matteo Renzi l'ha sparata sulla candidatura di Nicola Zingaretti: «Non credo vada bene. La posizione Zingaretti verso il M5s è ambigua. Per me il punto fondamentale è dire con chiarezza che non possiamo fare un accordo con chi mette in discussione i vaccini. Ma se vincerà Zingaretti non farò quello che hanno fatto a me, il fuoco amico».