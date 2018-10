La nuova vita di Matteo Renzi: si affida a un'agenzia per seminari e workshop

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiunque di noi, se resta senza lavoro, lo farebbe: aggiornare il proprio curriculum e mandare la propria candidatura, affidandosi magari a professionisti, è l’assoluta normalità nel mondo del lavoro. E come un cittadino qualunque, dopo le dimissioni prima da premier e poi da segretario del Partito democratico anchenon è esente da questo tipo di problemi.Archiviate le sue responsabilità di governo e quelle di responsabilità col Pd, Renzi - attualmente senatore - si è affidato ad un’agenzia internazionale, la Celebrity Speakers Associates, per sfruttare il suo curriculum in conferenze, seminari e workshops. Dove l’ex presidente del Consiglio può snocciolare la sua competenza in diverse materie, a seconda delle richieste: l’agenzia infatti ‘consiglia’ a chi ne avesse bisogno il relatore migliore a seconda della richiesta.La scelta a disposizione è ampia, dall’ex campione di tennisai premi Nobele Amartya Sen, fino al campione di scacchie all’ex pilota di Formula 1, fino a Renzi appunto.cerca di vendersi al meglio: «Ha guidato il Paese nell’uscita dalla recessione economica - si legge - accelerandone la fine con la riforma del mondo del lavoro e delle misure fiscali». I suoi detrattori non saranno d’accordo, i suoi sostenitori sicuramente sì. Per confrontarsi con lui, si può sempre prenotare e pagare.