La risposta arriva dal commissario del Pd umbro, il deputato Walter Verini: La candidata del Movimento Cinquestelle per le regionali in Umbria è Stefania Proietti, sindaco di Assisi . Lo ha annunciato Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. «Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo», ha scritto.La risposta arriva dal commissario del Pd umbro, il deputato Walter Verini:

Regionali Umbria, patto civico M5S-Pd: il voto su Rousseau





Intanto è partita la votazione su Rousseau per dire sì o no al sostegno al candidato civico alle regionali. «Oggi tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sono chiamati a votare su un tema importante: il patto civico per l'Umbria. Le votazioni sono già aperte su # Rousseau e lo saranno fino alle 19. Buon voto a tutti!», scrive Di Maio su Facebook.

Venerdì 20 Settembre 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sorprendono le parole di Luigi Di Maio. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora (ex presidente di Confcooperative Umbria). Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente».