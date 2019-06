Salva Roma, Beatrice Lorenzin (CP): «Pronti a collaborare: si rischia lo sfascio. La città affonda nel degrado»

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si deve trovare una soluzione per la Capitale d'Italia. Noi siamo pronti alla collaborazione, altrimenti si arriverà allo sfascio».«Di imitare il LEA (Livelli di essenziali di assistenza) che esistono nella Sanità: cioè trovare una strada che offra a Roma i soldi per risollevarsi ma controllando anche la qualità della spesa. Come dire, verificando la qualità dei livelli essenziali di vivibilità in favore dei cittadini».«La Giunta Raggi ha fallito, inutile nascondersi. Tra breve si giungerà alla paralisi della spesa corrente, non solo di quella riservata ai fornitori del Campidoglio. Quindi su temi di assoluta necessità come i rifiuti, i trasporti, la scuola, l'assistenza sociale bisognerà supportare le scelte dell'amministrazione monitorandone la qualità e gli indirizzi».«Certo, lo Stato va coinvolto in pieno».«Ma è solo quantitativo. Invece credo che la Capitale di un Paese come l'Italia non possa versare in simili condizioni di degrado. Ecco perché è indispensabile verificare dove e per quale scopo i soldi vanno spesi. Il Pd, su basi concrete, non si tirerà certo indietro».