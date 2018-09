Il Pd e Orfini sbeffeggiati in rete per la manifestazione del 29 «Sarete 4 gatti»

Dopo prenoto io per la pizza? Quanti dico, 10 o 15? — Tommaso Longobardi (@tom_longobardi) 2 settembre 2018

Ilsi prepara a scendere in piazza. Il prossimo 29 settembre, come annunciato dal suo segretario Maurizio Martina qualche giorno fa, i democratici tornano a manifestare contro un governo. Un "evento" che non si verificava da parecchi anni, esattamente dall'ultimo governo Berlusconi, stiamo parlando del 2011. In rete, sia i sostenitori della Lega sia quelli del M5S ( e probabilmente qualche troll), visti i problemi del Pd e il calo di consensi registrato dai sondaggi,, dicendo che sarà una manifestazione per pochi intimi. Unendo il diletto della presa in giro all'efficacia della propaganda.A fare le spese di questo clima è anche, presidente dell'Assemblea dei democratici. Infatti, il deputato dem su twitter prova a scaldare gli animi degli attivisti, convocandoli per la manifestazione del 29, ricevendo per tutta risposta una serie di tweet ironici e taglienti.Un periodo sicuramente difficile per i democratici che in rete, e soprattutto su twitter, sono spesso vittime di episodi del genere.