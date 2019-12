Va al Santuario di notte in auto, consigliere del Pd 34enne trovato morto all'alba

Lunedì 30 Dicembre 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va aldi notte in auto,del34enne trovato morto all'alba. Era arrivato nella notte in auto aldella Madonna del Monte ad Aviano, il 34enne consigliere comunale che poi è stato trovato morto all'alba. Non c'è stato niente da fare per cercare di salvare la vita acomunale del. Questa mattina gli investigatori dell'Arma sono arrivati sul posto, ma non hanno ravvisato alcuna responsabilità sul decesso. Figlio dell'ex assessore avianese del Pd, era sposato e abitava a Fontanafredda. Moltssimi i messaggi di cordoglio sui social.