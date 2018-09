Se a Salerno lo chiamavano il sindaco sceriffo è perchè a lui, esponente della sinistra, stava particolarmente a cuore il tema della sicurezza. Pronto anche a scendere in strada al fianco dei vigili urbani. Da governatore della Campania ed esponente del Pd non ha cambiato idea. Anzi. E in un suo intervento, immortalato da un video che sta facendo il giro dei social,ha affrontato a muso duro la questione, facendo sobbalzare, per toni e contenuti delle sue parole, i partecipanti al dibattito alla Festa dell'Unità a Ravenna.«Ci sono bande di nigeriani che hanno occupato militarmente i territori. Sul litorale domizio (in provincia di Caserta, ndr) fanno spaccio di droga e gestiscono la prostituzione», ha detto. E, poi ha proseguito: «attorno ai centri di accoglienza ci sono extracomunitari che tornano a casa ubriachi mentre i padri che aspettano le loro figlie affacciati al balcone». Va detto che le parole hanno fatto seguito alla necessità di aiutare chi è in difficoltà perchè chi non soccorre «è una bestia. Vuol dire essere privi di valori umani quando su una nave abbiamo donne torturate e violentate».

Eppure, a suo dire, si tratta di un problema «di cui il Pd non parla mai. Lo conosce o no? E che cosa dice?. Se devo decidere tra la serenità di vita dei miei figli e una bandiera di partito io scelgo la serenità di vita dei miei figli e noi continuiamo a non dire niente». Oggi, a margine di una conferenza stampa a Salerno dedicata al tema degli investimenti in opere pubbliche, De Luca ha toccato lo stesso tasto. Ribadito che il tema della «accoglienza e della solidarietà è irrinunciabile», ha aggiunto che siamo di fronte a «questioni intollerabili» riferendosi, in particolare, «all'accattonaggio molesto davanti ai supermercati e alle farmacie, lo spaccio di droga da parte di extracomunitari e lo sfruttamento della prostituzione».Insomma, siamo in presenza di «una occupazione militare di alcune zone del nostro territorio, atteggiamenti violenti che vanno combattuti, tassi di alcolismo a livelli intollerabili». Altre frecciate al Pd: «sul tema della sicurezza, a cominciare dal Partito democratico, non è che ci sono ritardi, c'è una totale assenza di programmi. Non si è ancora capito che, oggi come oggi, i due bisogni fondamentali dei cittadini sono il lavoro e la sicurezza. E una forza progressista che non parla di sicurezza, per quello che mi riguarda, può chiudere i battenti perchè è una forza inutile».