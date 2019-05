Europee 2019, Zingaretti: «Pd unica alternativa a Salvini e a questo governo»

Salvini: «Lega prima a Riace e Lampedusa, segno che su immigrazione ho ragione» Il Pd, grazie ad una crescita del 3,9% «omogenea» in tutta Italia, «è dopo la Lega il partito che cresce di più», ha detto Zingaretti.

«La sfida delle europee ha rimesso in gioco l'alternativa» e il risultato del Pd è «il primo passo per la costruzione dell'alternativa, è la ripartenza», ha detto Zingaretti. «Eravamo dati per spacciati, ai margini del gioco politico italiano, gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina», ha spiegato il segretario del Pd.

Lunedì 27 Maggio 2019, 12:52

