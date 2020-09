Willy ucciso, Giorgia Meloni attacca la sinistra: «Vergogna, sfrutta la morte del ragazzo»

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 21:20

contro chi cerca di strumentalizzare la morte di Willy Monteiro, ucciso di botte a Colleferro, nella notte tra sabato e domenica. «La sinistra ci prova in tutti i modi ad attribuirci i terribili fatti accaduti a Willy Monteiro. Sfruttano la storia di questo coraggioso ragazzo di 21 anni, - scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook - ammazzato senza motivo da quattro bestie schifose, per poterci attaccare, per poter dire “è colpa della destra”, quando per primi abbiamo denunciato l’accaduto e chiesto una condanna esemplare per i criminali».«Provo un profondo senso di vergogna per loro: i genitori di Willy non rivedranno più il loro figlio, e la prima preoccupazione di questi finti buonisti è puntare il dito contro di noi, invece di unire le forze per non permettere che si verifichino più tragedie come questa e chiedere giustizia. Sono delusa, arrabbiata, sono preoccupata per questa Italia che si è ridotta a essere rappresentata da gente così mediocre e bugiarda. Non è questa la politica che meritano gli italiani».