Truffa Whatsapp ai parlamentari, Rotondi e gli altri finiti nel mirino degli hacker: cosa sta succedendo

«Ieri è stato carpito il mio profilo whatsapp da esperti hacker, ed è in corso una truffa brillantissima: chiedono a tutti i contatti l'invio della carta di credito, e molti abboccano». Così Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera, riferisce della truffa di cui è rimasto vittima assieme alla senatrice Maria Rizzotti e altri parlamentari.

«Cerco invano di contattare Whatsapp, è possibile solo tramite mail, ma la mia denuncia viene lavorata con ritmi consueti e non con l'urgenza del caso. Risultato: dopo ore non viene bloccato il mio profilo, e la truffa continua. Viene da dire: in che mani è la nostra sicurezza di comunicazione?», aggiunge Rotondi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA