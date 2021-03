Vittorio Sgarbi alla Camera: «Ho il cancro, posso togliere la mascherina?». Bagarre in aula VIDEO

Continua la battaglia personale di Vittorio Sgarbi contro le mascherine. Durante la seduta di oggi alla Camera dei deputati, il deputato - che nei giorni scorsi ha detto pubblicamente di aver avuto il Covid e che gli è stato anche diagnosticato un cancro ai testicoli - ha chiesto al vicepresidente Mandelli di parlare senza la mascherina, perché «immune al contagio». Richiesta fatta durante un suo intervento nel quale, peraltro - come spesso è accaduto in passato - Sgarbi indossava la mascherina sul mento, con il naso completamente scoperto e la mascherina a coprire solo la bocca a metà.

«Illustre presidente Mandelli, in ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di aver avuto a dicembre il Covid e quindi di avere gli anticorpi, in ordine al certificato presentato alla presidenza che prescrive che io possa parlare senza utilizzare la mascherina, e in ordine al fatto che io risulti affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la mascherina», ha detto Sgarbi. Mandelli ha ribattuto dicendo che avrebbe presentato la sua richiesta al presidente della Camera Roberto Fico e che avrebbe avuto una risposta in breve tempo.

Ma la risposta di Mandelli non piace a Sgarbi: «Non mi aspettavo altro che questa risposta, questo indica lo stato di irrazionalità per cui un malato di una malattia reale è costretto per una malattia da cui è immune e che non può trasmettere, di indossare la mascherina...», afferma il deputato. «Per ora le chiedo la cortesia di mantenere la mascherina; farò presente al presidente Fico e lui provvederà a dare la risposta rispetto alla sua richiesta», gli ribatte Mandelli, che lo invita a concludere il suo intervento. «Ma come, avevo 3 minuti e ne è passato solo uno - conclude Sgarbi - ma va bene, vi ringrazio per la democrazia. Lei parte male».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 16:15

