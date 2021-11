Vincenzo Spadafora fa coming out: «Sono omosessuale, giusto dirlo per il mio ruolo politico»

Vincenzo Spadafora fa coming out e rivela: «Sono omosessuale, la vita privata delle persone deve rimanere tale ma chi ha un ruolo politico ha delle responsabilità in più».

La rivelazione arriva in Senza riserve, il libro dell'ex ministro delle Politiche giovanili e dello Sport nei governi Conte I e Conte II. Vincenzo Spadafora, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su RaiTre, ne ha parlato in studio, ricevendo un grandissimo applauso dal pubblico in studio: «Dichiarare la mia omosessualità è una scelta che ho fatto per me stesso, è importante volersi bene e rispettarsi».

«È stato un modo, per me, anche per testimoniare il mio impegno politico. Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto» - ha aggiunto Vincenzo Spadafora - «In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 21:09

