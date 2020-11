Vertice di maggioranza, Conte: «Determinati ad arrivare a fine legislatura»

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo il vertice di maggioranza, ha rilasciato una nota. «Nel corso dell’incontro di questa sera c’è stato un ampio confronto in cui è emersa la comune determinazione ad affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando il Paese con grande senso di responsabilità, rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi possibile motivo di polemica o contrapposizione. È emersa inoltre la comune volontà di aggiornare i 29 punti dell’accordo di programma, verificando il lavoro già fatto e gli obiettivi che restano da raggiungere».

La maggioranza, spiega Conte, è pronta a istituire due tavoli: «E’ stato definito un piano di lavoro per i prossimi giorni, da realizzare entro la fine del mese, con due tavoli.

Il primo lavorerà per aggiornare l’accordo di governo e per definire quei progetti di riforma istituzionale che peraltro sono già in buona parte sul tavolo della maggioranza.

Il secondo tavolo lavorerà per definire alcuni obiettivi e strategie di politica economica e sociale da perseguire in via prioritaria. È emersa, infine, la comune determinazione a lavorare tutti insieme avendo come orizzonte dell’azione di governo la fine della legislatura nel 2023».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 22:49

