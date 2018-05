Vertice centrodestra a Palazzo Grazioli: resa dei conti Salvini-Berlusconi

centrodestra si riunisce a Palazzo Grazioli per decidere una linea comune alla vigilia delle nuove consultazioni del Colle per formare un governo. L'ex premier Silvio Berlusconi è arrivato nella sua residenza romana intorno alle 20. Il Cavaliere è arrivato a Roma da Milano, viaggiando con il leader della Lega Matteo Salvini. Giorgia Meloni è arrivata accompagnata da Ignazio La Russa. Gli animi si annunciano agitati e sembra a rischio anche la stessa unità del centrodestra.



Luigi Di Maio, per la prima volta pubblicamente, ha detto di poter rinunciare alla premiership invitando Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, «politico», per un governo M5s-Lega. Silvio Berlusconi deve starne fuori, è l'unica condizione ribadita di Di Maio. Il Cavaliere potrebbe dare, con le dovute garanzie da parte di Salvini, l'appoggio esterno al governo giallo-verde.



L'alternativa è il voto o un governo di tregua, una carta che resta sul tavolo di Sergio Mattarella. Se M5s e centrodestra gli porteranno l'accordo, con il nome del premier terzo e i numeri per sostenerlo, Il Capo dello Stato darà il via libera alla nascita di un esecutivo politico. In caso contrario, farà la sua mossa incaricando una personalità che si presenti alle Camere per la fiducia. Se non la ottenesse, per il «no» netto di M5s e Lega, il governo del presidente resterebbe in carica per gli affari correnti fino al voto, a luglio o ottobre.

«Il centrodestra deve chiedere al Capo dello Stato un mandato pieno, per verificare in Parlamento se, su un programma di alcuni punti, serio e nell'interesse degli italiani, sia possibile trovare una maggioranza», ha detto nel pomeriggio Giorgia Meloni.