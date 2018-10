Vendola colpito da infarto, trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli

Stuprata a 21 anni e uccisa a sassate da una gang

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per Nichi. L'ex governatore della Puglia non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale. È stato ricoverato d'urgenza al Gemelli di. Vendola viene sottoposto a un intervento chirugico per applicare uno stent coronarico. I primi a dare la notizia sono stati i siti di Terlizzi, paese natale dell'ex leader di Sel.