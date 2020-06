Usa, la candidata repubblicana: «In Italia il M5S è il partito comunista». Gli italiani rispondono con ironia

This is WILD! The Italian Communist Party (MoVimento 5 Stelle), who are in power right now with the Italian Democrat Party, is receiving funding from Venezuela. As they are sitting ruling the country. They’re filling their coffers from blood money! INSANE! @GrimoldiPaolo — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) June 15, 2020

For those who aren’t aware — THE MOVIMENTO 5 STELLE is NOT the Pro-Trump, Populist Party in Italy!



They’ve partnered with the Italian Democrats to allow mass immigration & take up a RADICAL LEFT agenda. (China/Iran/Venezuela)



The MAGA Party in Italy is La Lega led by Salvini! — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) June 15, 2020

Italy has the same issues as America.



Radical Leftists are taking blood money from Chinese Communists, Venezuelan Narcotic Pushers and Iranian Mullahs.



Do you think it’s any coincidence we were the hardest hit countries with coronavirus? https://t.co/XRNvkKsRG8 — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) June 15, 2020

The Left is the same all around the globe - profane and vicious. Never fails. https://t.co/QxWStPz11t — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) June 15, 2020

La rivelazione-bomba di Abc, quotidiano spagnolo di forte ispirazione conservatrice, sui presunti legami e finanziamenti tra ile ilha avuto degli inevitabili strascichi. Una polemica furente intorno ai pentastellati c'è stata non solo in Italia, ma anche negli, dove unaal Congresso,, ha attaccato ilazzardando anche un paragone che ha lasciato perplessi molti utenti italiani.In un tweet, in cui viene menzionato anche il leader della Lega Lombarda, deputato e vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Paolo Grimoldi,ha scritto: «Il, che ora governa col Partito Democratico, sta ricevendo fondi dal Venezuela e intanto governa il paese. Stanno riempiendo le loro casse con denaro insanguinato! Assurdo!»., dal canto suo, ha retwittato quanto scritto da, aggiungendo: «Finalmente negli Stati Uniti si comprende la vera natura del M5S. Pro Cina, Venezuela, Iran...». Non tutti gli italiani, però, la pensano così e c'è chi ha fatto notare che molto spesso i pentastellati hanno espresso idee non troppo di sinistra (come non dimenticare la coniazione del termine "taxi del mare", in tempi non sospetti?). C'è anche chi ha ricordato gli endorsement al M5S da parte di Donald Trump e del suo (ormai ex) stratega Steve Bannon, ma anche chi ha risposto o in modo molto serio, o con grande ironia.«Tu conosci la politica italiana come io conosco chi si occupa della manicure di Melania Trump. Isono comunisti come Bannon e Farage», twitta un utente. C'è poi chi ricorda il governo Conte I: «I 5 Stelle, fino a settembre 2019, si trovavano al governo con ladi Salvini (sovranista, identitaria, pro-Trump). Se Chavez pensava che fossero di sinistra, probabilmente era ubriaco o sotto effetto di funghi allucinogeni». Non manca chi ricorda anche le origini dei pentastellati: «Credo abbia dimenticato che loro sono anche contro l'establishment, contro l'immigrazione e spesso definiti come la "nuova destra"». E ancora: «Ci sono tante brutte parole per descrivere il, ma sicuramente non comunisti. Sono demagoghi, statalisti, giustizialisti, poco trasparenti, incompetenti, traditori verso il loro programma elettorale pur di non perdere i loro seggi da 15mila euro al mese in Parlamento». Non manca l'ironia: «Drop the grappa».Ad ogni modo,ha continuato sulla propria strada, attaccando il M5S ed elogiando la Lega. «Per chi non se ne fosse accorto, ilnon è il partito populista e pro-Trump d'Italia. Sono alleati con i Dem per permettere l'immigrazione di massa e dare al governo un'agenza di sinistra radicale (Cina/Iran/Venezuela). Il partito MAGA (Make America Great Again, lo slogan di Trump nel 2016, ndr) è la Lega guidata da Salvini» - ha scritto poi la candidata repubblicana al Congresso - «La sinistra vuole distruggere tutto l'Occidente, non solo gli Usa. Per questo è importante fare fronte con tutti i patrioti nel mondo. Il loro montepremi è l'America, ma prima vogliono prendere l'Europa. Sono tutti pagati dalla Cina, compresi i giornalisti: vogliono diffondere il comunismo senza chiamarlo comunismo, lo sapete meglio di me. L'Italia ha gli stessi problemi degli Usa, pensate che sia solo una coincidenza che sono stati i paesi più colpiti dal coronavirus?».Anche ai tweet successivi di DeAnna Lorraine, sono arrivate risposte dure o ironiche. «Poveri comunisti. Prima venivano chiamati "mangiabambini", ora "Movimento 5 Stelle"» - scrivono alcuni utenti - «I 5 Stelle si sono opposti allo ius soli, si sono alleati con Salvini, hanno firmato due "decreti sicurezza" e hanno anche chiuso i porti ai rifugiati, ma sicuramente hai ragione tu quando dici che vogliono l'immigrazione di massa incontrollata».