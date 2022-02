Ucraina, la politica italiana condanna l'invasione russa: «Inaccettabile. L'Europa risponda unita»

La politica italiana condanna l'invasione russa in Ucraina. Molti partiti di maggioranza e opposizione chiedono a Mario Draghi di riferire in Parlamento e intanto condividono le reazioni a questa violazione del diritto internazionale. Da Giorgia Meloni a Enrico Letta, da Matteo Renzi a Giuseppe Conte e Matteo Salvini: ecco tutte le dichiarazioni sulla guerra che è scoppiata all'alba.

Ucraina, la reazione di Giorgia Meloni

«Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l'Ucraina. L'Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L'Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Ucraina, la reazione di Enrico Letta

«La necessaria reazione - spiega Enrico Letta - deve essere innanzi tutto unita, nessun Paese europeo deve andare per conto suo, fa bene il presidente del Consiglio oggi, subito, con gli alleati europei a trovare la migliore unità possibile. La questione dell'unità è fondamentale, perchè Putin è chiaro che cercherà di dividerci, ha già cercarlo di farlo, se trova unità e fermezza credo che questa sia la prima e più importante risposta». «C'è bisogno che il Parlamento italiano - ha poi chiesto Letta - dica cose senza ambiguità, noi chiediamo che nelle prossime ore, oggi, domani, ci sia una riunione del Parlamento e che il Parlamento prenda una posizione chiara e che tutti si esprimano senza nessuna forma di ambiguità». «Evidentemente le sanzioni sono la prima reazione, bisogna creare un cordone attorno alla Russia, perchè sia la stessa società russa a giudicare. Impossibile andare avanti su questa strada di follia rispetto alla quale il Presiedente Putin in modo ingiustificato sta portando l'Europa e il mondo. Non bisogna essere arrendevoli e cedevoli in questo momento, non c'è spazio per terzismi e ambiguità, c'è spazio per una reazione ferma, perchè sono in gioco - ha concluso il segretario del Pd - i principi che sono alla base della nostra convivenza civile e della stessa vita dell'Europa».

Ucraina, la reazione di Matteo Renzi

«Inaccettabile l'attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L'Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori». Lo scrive su twitter Matteo Renzi.

Ucraina, la reazione di Matteo Salvini

«Spero che in queste ore la politica non si divida, pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati per qualsiasi intervento si reputi necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione». Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà.

Ucraina, la reazione di Giuseppe Conte

«Condanno con fermezza l'attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in una risposta europea e nel contributo che l'Italia può dare in questo senso alla comunità internazionale. In questo momento, però, il mio pensiero va anche a alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato». Lo afferma in una nota il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte.

