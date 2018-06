Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donald Trump vuole che la Russia torni nel G8: lo ha detto il presidente americano prima della partenza per il vertice del G7 di Charlevoi, in Canada, che si annuncia pieno di tensioni e divisioni. «Sono d'accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti», ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte. Gelo di Mosca.LEGGI ANCHE Il Pd attacca sull'aereo di Stato di Conte «Valuteremo le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7», ha risposto Conte, a margine del summit in Canada, a chi gli domanda se l'Italia metterà il veto sulle sanzioni alla Russia. «Siamo aperti al dialogo, ma questo non significa stravolgere un percorso definito, legato anche all'attuazione degli accordi di Minsk».Sul tema dei dazi «saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire le ragioni che portano ad assumere certe posizioni e ci comporteremo di conseguenza», ha sottolineato il premier. «C'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni anche molto veementi di Trump e dei partner europei» sulla questione dei dazi. «Noi siamo qui per valutare le varie posizioni, com'è nelle nostre corde saremo portatori di una posizione moderata. Cercheremo anche le valutazioni alla base delle diverse posizioni e ci comporteremo di conseguenza», ha spiegato Conte.«La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso», ha affermato Trump prima di partire per Charlevoix, in Canada, dove incontrerà i leader delle potenze mondiali. L'uscita della Russia dal gruppo del G8, in cui era entrata negli anni '90 - risale a quattro anni fa in seguito alla annessione della Crimea da parte di Mosca, considerata dagli alleati europei un'aggressione nei confronti dell'Ucraina.L'espulsione fu decisa sotto la spinta proprio degli Sati Uniti allora guidati dall'amministrazione di Barack Obama, in nome del principio che i confini internazionali non possono essere ridisegnati con l'uso della forza. La mossa di Trump rischia ora di accrescere enormemente le tensioni tra Usa ed Europa, dopo la vicenda dei dazi e il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran.La Russia concentra la sua attenzione su altri formati oltre al G7, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo le dichiarazioni di Trump. «Diamo più importanza ad altri formati», ha dichiarato Peskov. «L'importanza dell'istituzione G7 data dalla Russia si è ridotta negli anni perché in un contesto politico ed economico in evoluzione, è in rapida crescita invece l'importanza di formati come il G20», ha aggiunto.Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale con i Paesi del G7, ha poi sottolineato Trump parlando con i giornalisti prima della sua partenza per il vertice. «Mi dirigo verso il Canada per i colloqui del G7 che si concentreranno incentrati sul commercio sleale praticato da lungo tempo contro gli Stati Uniti. Da lì mi recherò a Singapore per colloqui con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione. Non si parlerà per un po' della bufala della caccia alla strega russa», ha scritto il presidente americano su Twitter riferendosi all'indagine che il procuratore speciale Robert Mueller conduce sui presunti rapporti tra la campagna presidenziale e la Russia.Trump ha poi aggiunto che va al G7 «per raddrizzare gli scorretti accordi commerciali con i paesi» che partecipano al vertice. «E se questo non succede, ne usciamo ancora meglio», ha aggiunto. Nel mirino, ormai da ore, soprattutto il Canada. «Colpisce gli Stati Uniti con tariffe del 270% su prodotti caseari. Questo non ve l'hanno detto, vero? Non è corretto nei confronti dei nostri agricoltori», ha affermato.«Non abbiamo parlato in particolare della Russia» ma l'Italia ha «un ruolo fondamentale in Europa», l'Italia «ha bisogno dell'Europa e l'Europa non è completa senza l'Italia», ha detto il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, rispondendo a una domanda sulla posizione del premier italiano sulla Russia. «Ho avuto un buon colloquio con Conte - ha aggiunto - lo rivedrò prima del vertice, parleremo con lui di immigrazione e budget europeo».Conte a Charlevoix ha cinontrato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Sul proprio profilo Instagram, Conte ha postato una breve clip dell'incontro con Tusk. «Onorato di incontrare il primo ministro Giuseppe Conte per la sua prima riunione bilaterale. Colloqui positivi su G7, Unione economica e monetaria, migranti e Russia. Abbiamo deciso di incontrarci di nuovo a Roma prima di giugno», scrive Tusk su Twitter.«Sono convinto che i paesi europei del G7 avranno la stessa posizione» anche sulla Russia, «magari non nei dettagli ma sulla linea generale», ha detto Tusk. «Non ci sono divergenze divergenze tra Italia e Europa», ha aggiunto, con Conte ho avuto un «buon bilaterale, amichevole».«Congratulazioni per essere diventato primo ministro, puntiamo a portare avanti lo splendido rapporto che abbiamo con l'Italia da tanti anni». Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa al G7, si rivolge così a Conte, in una breve apparizione davanti alla stampa. «È un piacere serdersi qui con il primo ministro italiano. C'è una grande comunità italo-canadese felice di vederci qui insieme», dice Trudeau. «Abbiamo tanti argomenti da affrontare per andare avanti insieme. È un piacere accoglierla qui per il G7 a Charlevoi», aggiunge.