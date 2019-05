Tensione nel governo per ladi risposta allainviata da. Il ministro del Tesoro annuncia una revisione della spesa per ila partire dal 2020. Nel mirino ci sonoe i grillini salgono subito sulle barricate: «La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il reddito né quota 100», dice Luigi Di Maio.«Il Governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022», scrive il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera inviata, come previsto entro oggi, alla Commissione europea. In un altro passaggio della lettera le nuove politiche di welfare vengono esplicitate come reddito di cittadinanza e quota 100.Il Governo intende introdurre «ulteriori misure per semplificare il sistema fiscale e migliorare la fedeltà fiscale. Il Parlamento ha invitato il Governo a riformare, fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo il numero degli scaglioni e la pressione fiscale gravante sulla classe media. Si effettuerà anche una revisione di detrazioni ed esenzioni fiscali».