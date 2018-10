Tajani riceve Bono Vox a Bruxelles, grazie per tuo impegno europeo

Stefano Fiore, l'ex calciatore della Lazio condannato per omicidio stradale a un anno e 11 mesi​

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Io sono il cantante e lui è il presidente del Parlamento europeo". Con queste parole il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani ha accolto il leader degli U2, Bono Vox, oggi a Bruxelles. "La rockstar è lui", gli ha risposto il cantante ricevendo i complimenti da parte di Tajani per il suo "impegno a favore dell'Europa, un'Europa che non è solo un'istituzione, l'euro o la Bce, ma e' la nostra vita, la nostra storia e cultura". Secondo Tajani è importante "spiegare ai cittadini che l'Europa è importante, per difendere la nostra liberta', e se si vogliono proteggere gli europei è importante avere un ombrello europeo, anche per competere nella globalizzazione".Tajani ha poi puntato il dito sul "restare uniti" sottolineando i "valori, l'identità e la storia che abbiamo in comune" e ricordando poi come il Vecchio continente sia "l'unico nel mondo a non avere la pena di morte e ad avere vissuto in pace per 70 anni". Tajani ha poi parlato della "strategia europea per l'Africa" con investimenti che siano mirati "ad una buona strategia per la crescita", ma anche alla "stabilita' dell'Europa, contro la povertà, contro il terrorismo e per la pace ed anche una diplomazia economica". "Senza una soluzioni - ha concluso - avremmo molte persone che lasceranno l'Africa, più migrazioni e questo è il punto centrale"