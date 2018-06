Statali, proposta impronte. Rienzi: «I cittadini vanno tutelati da chi truffa»

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La strategia del controllo - dice Domenico De Masi - serve solo quando si tratta di lavori manuali. In quelli intellettuali, non è efficace. L’impiegato può entrare in ufficio ed essere comunque distratto oppure fare un lavoro sciatto. Il problema del rendimento dell’impiegato statale insomma non sta nella presenza quanto nella capacità dei capi di motivare la persona a fare bene il proprio compito. Sarebbe più utile spendere soldi per formare i capi in tale ottica. Il lavoro intellettuale infatti è assolutamente “motivabile”».