Mercati nervosi e preoccupati per la formazione del nuovo governo M5S-Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra tra Btp e Bund decennali, termometro della fiducia degli investitori sull'Italia, sale ancora e sfonda quota 180 punti base. Lo spread è arrivato a toccare 181 punti, con un rialzo di 14 centesimi sul riferimento della seduta precedente, con il rendimento del titolo decennale italiano che sale al 2,35%.

In netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative. In controtendenza rispetto al resto d'Europa l'indice guida Ftse Mib segna un calo dell'1,6%.



UnipolSai cede il 6,73% e Generali il 4,62%. Fra le banche Intesa Sp cede il 6,37%, Ubi Banca il 2,23%, Banco Bpm il 2,16% e Bper l'1,71%, mentre Unicredit limita i danni con una flessione dello 0,65%.



Italgas, fra le utility, arretra del 5,15% e A2A il 3,18% e fra i petroliferi, nonostante il nuovo rialzo del prezzo del greggio, Eni perde il 2,2% e Tenaris l'1,80%. Forti ribassi anche per Atlantia, Banca Generali, Poste Italiane, Tim e Mediaset. Resistono in territorio positivo Cnh industrial, Azimut, Stm, Fca e Saipem.