Il ministro Speranza: «Per assunzioni sanità fino 300 milioni in più»

«Finalmente più facile assumere donne e uomini nel nostro Servizio sanitario nazionale. Fino a ieri il tetto alla spesa per il personale poteva crescere del 5% rispetto alla quota incrementale del fondo sanitario. Oggi con l'emendamento approvato nel dl fiscale si sale fino al 15%. Nel 2019 si poteva spendere per il personale fino al 5% su 1 miliardo in più di fondo. Nel 2020 si arriva al 15% sui 2 miliardi in più previsti dalla manovra. Le risorse che si potranno usare nel 2020 per combattere la carenza di personale sono sei volte in più rispetto al 2019». Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza. Lunedì 2 Dicembre 2019, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA