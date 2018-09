Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per non irritare i Cinque stelle, per non farli sentire in un angolo ma l'angolo c'è, Matteomostra di non dare peso all' ultimo sondaggio bomba. Quello targatoche dice: il Carroccio vola al 32 per cento, e supera M5S che sprofonda (dal 32 ottenuto alle elezioni del 4 marzo) al 28 per cento. «Ma io ai sondaggi matematici non credo - dice Salvini - i miei veri sondaggi sono quelli nelle piazze, dove faccio sempre il pieno di affetto e di incoraggiamento».LEGGI ANCHEE i Cinque stelle? Ufficialmente non commentano il sorpasso e la continua decrescita infelice che stanno partendo da mesi. Però l'allarme è massimo nelle file grillini, e non c'è parlamentare che non ammetta: «Non riusciamo a spezzare l'egemonia comunicativa e politica di Salvini. Dobbiamo inventarci qualcosa». Ma che cosa? Di Maio anche con il decreto Dignità, che doveva essere il suo volano, non ha incassato i risultati sperati. E più si va avanti così, questo il timore pentastellato, più cresce il sospetto che Salvini possa rompere - da posizione di forza - la temporanea alleanza. La strategia di Di Maio, per tenere testa al collega, è quella di ottenere qualcosa nella Finanziaria per il reddito di cittadinanza. Ma a causa di Tria e di tutto il resto non sarà affatto facile.