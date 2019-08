Crisi di Governo, il sondaggio bomba: consensi che crollano. Ma Mattarella è sempre il politico più apprezzato

Mercoledì 28 Agosto 2019, 23:01

Il sondaggio condotto dae pubblicato dal Corriere della Sera ha destato molto scalpore. La rilevazione si è focalizzato sul gradimento generale delle figure di primo piano nella tormentata crisi di governo.Il personaggio politico che gode della maggiore fiducia è in questo momento il presidente, con un indice di gradimento che ha raggiunto il 57%. Il capo della Lega Matteo Salvini , che di fatto ha aperto questa crisi lo scorso 8 agosto, vede invece scendere il proprio indice di apprezzamento al 36%, perdendo così 15 punti rispetto a luglio. Buona la fiducia anche di cui gode il presidente del consiglio uscente Giuseppe Conte , che si attesta al 52 %.Il 21% degli intervistati vuole unfino al termine della legislatura; l'11% vorrebbe una riproposizione del governo gialloverde con un nuovo premier; un altro 11% è invece favorevole ad un governo istituzionale per la manovra economica per andare poi al voto nei primi mesi del 2020.Gli intervistati sono stati poi interrogati sulle prospettive di conclusione della crisi di governo: la maggior parte crede che l'accordo giallorosso nascerà per durare tutta la legislatura (26%); segue chi ritiene ci saranno le elezioni al più presto (21%) o tra qualche mese, in seguito a un governo istituzionale (17%).Molto chiaro e deciso, infine, il giudizio sui protagonisti dell'attuale scena politica. In cima c'è sempre, con il 65% di valutazioni positive, seguito da(52%),(29%),(26%),(25%) e(16%).