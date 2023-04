Silvio Berlusconi: le immagini del funerale apparse sui social

Mentre Silvio Berlusconi lotta in terapia intensiva, c'è chi ha chiesto all'intelligenza artificiale di immaginare il funerale del Cavaliere. Dopo le immagini dell'arresto di Donald Trump e il Papa in versione "rapper" con il piumino oversize, ecco che l'IA miete un'altra "vittima" e - questa volta - le previsione è davvero macabra. All'ex premier, ricoverato ormai da una settimana, gli auguri di una pronta guarigione.

Il funerale di Silvio Berlusconi

Avrebbe potuto capitare a qualsiasi personaggio famoso della nostra società: dal Papa a Donald Trump, da Elon Musk a Sergio Mattarella o a chiunque altro. Ma il funerale anticipato è toccato a Silvio Berlusconi - cavalcando l'onda della sua malattia. «Come sarà il funerale di Silvio Berlusconi? Folla, onori di Stato, contestazioni, lacrime e festeggiamenti... ho provato a immaginare lo scenario con Midjourney», così scrive su Twitter Claudio Riccio, creative strategist di Latte Creative e insegnante di Etica della comunicazione allo Ied di Roma, che ha realizzato il progetto. Un inquietante progetto che per la sua verosimiglianza sconvolge e accende ancora una volta il dibattito all'uso improprio dell'intelligenza artificiale.

😲 Come sarà il funerale di Silvio Berlusconi?

Folla, onori di Stato, contestazioni, lacrime e festeggiamenti...



👨‍💻 Ho provato a immaginare lo scenario con #MidJourney



Thread 🧵 👇

Lo scenario

Nella ricostruzione delle finte esequie tutto è curato nei minimi dettagli. Dalla folla in piazza del Duomo di Milano, alla tomba; dalle contestazioni degli anarchici alle influencer che non perdono l'occasione per un selfie unico nel suo genere.

Persino la presenza di alcune celebrità che, quasi sicuramente, non prenderebbero mai parte al funerale come: Elon Musk e Donald Trump, con i quali Silvio Berlusconi non ha mai avuto rapporti. Ma non finisce qui. L'intelligenza artificiale, infatti, è arrivata a ipotizzare la presenza anche di Vladimir Putin - amico dell'ex presidente del Consiglio -, ma che difficilmente potrebbe essere presente a causa della guerra in Ucraina.

E su Wired, l'autore di queste immagini ha spiegato cosa lo abbia spinto a realizzare questo esperimento. «Con questa provocazione quello su cui mi interessava porre l'accento non è certo la vicenda politica e tantomeno umana di Berlusconi - dice Claudio Riccio -. Il funerale di Berlusconi, tra cerimonie di Stato e contestazioni pubbliche mi è parso uno scenario adeguato a sperimentare questo strumento. A troppe persone sfugge un aspetto cruciale della rivoluzione industriale e culturale in atto: nel giro di poche settimane potrebbe cambiare drasticamente il nostro rapporto con la conoscenza e l'informazione». Un esperimento, dunque. Ma sui social network in molti commentano le foto considerandole di pessimo gusto.