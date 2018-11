In questa Italia il vero killer è l'abusivismo

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tornerà presto a splendere il sole sulla Sicilia, dove il fiume di fango ha sterminato due famiglie. Ed è allora che si dovrà agire, e non dimenticare come troppo spesso accade. Perché non è il fato il killer che in questi giorni ha seminato la morte dal nord al sud d'Italia. E nemmeno il maltempo con fenomeni sempre più violenti e anomali per le nostre regioni. Ma l'assassino si chiama abusivismo. Come quello mai perseguito della villa siciliana a due passi dal fiume Milicia, che lì non doveva essere costruita e lo è stato. Che non doveva essere abitata e invece era stata affittata. Che andava demolita e invece era ancora lì nonostante le ordinanze. Vale per le piccole costruzione e per le grandi opere.La fragilità dell'Italia è certo nella pericolosità sismica di molti suoi territori, ma è soprattutto nell'incapacità di far rispettare le leggi che regolano la difesa dell'ambiente e del territorio. Ormai una mappa dettagliata dei rischi esiste e deve essere la bussola per ogni scelta.riproduzione riservata ®