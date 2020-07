Sergio Mattarella compie 79 anni: gli auguri da Di Maio e Zingaretti all'ambasciata Usa

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 16:16

Oggi è il compleanno del Presidente della Repubblica, che compie 79 anni: e in tantissimi, tra note ufficiali e post sui profili social, gli hanno fatto gli auguri, tra ministri, membri del Governo, parlamentari e presidenti di regione. «Happy Birthday, President #Mattarella!», il tweet con il quale l'ambasciata degli Stati Uniti augura buon compleanno al capo dello Stato, con una foto di Mattarella con l'ambasciatore Lewis Eisenberg, entrambi con la mascherina, che si salutano 'col gomito'.​ «In questi mesi di grande sofferenza, con pacatezza ha sempre fatto sentire la propria vicinanza all'intera popolazione. Guida preziosa per il governo, ancor di più nei momenti difficili quando siamo stati chiamati a prendere delle decisioni complesse. Un augurio di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua autorevolezza continuerà a essere una garanzia per tutti gli italiani». Lo scrive in una nota il ministro degli esteri Luigi Di Maio in occasione del compleanno del presidente Mattarella.«Buon compleanno da tutte le democratiche e tutti i democratici al Presidente Mattarella», su Facebook il segretario del Pd. «Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei auguri di buon compleanno. Con la sua autorevolezza e il senso del dovere che esprime, rappresenta una continua fonte di ispirazione e simbolo di unità per tutti noi. Auguri Presidente», le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento,«Buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, faro della nostra democrazia, ancor di più nel delicato momento storico che il Paese sta attraversando», scrive invece la ministro del Lavoro«Mai come in questo momento gli italiani hanno il bisogno di sentirsi parte di una comunità nazionale e di avere al proprio fianco le Istituzioni. Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ne è il più alto rappresentante, i migliori auguri di buon compleanno da me e da Fratelli d'Italia». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia«Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi compie 79 anni! Sono tante le volte in cui il capo dello Stato ha manifestato grande attenzione e interesse per Genova e per la Liguria. Grati per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato, lo aspettiamo il 3 agosto quando verrà inaugurato il nuovo ponte di Genova». Lo scrive il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!su fb. «Il ponte sarà anche un momento per ricordare insieme le 43 vite spezzate dalla tragedia del Morandi, ma anche per non dimenticare la forza dimostrata nei momenti più duri e la grande capacità di agire e reagire di un'intera Regione», sottolinea Toti.«Un caro augurio di buon compleanno, Presidente Mattarella. Oggi più che mai è nostro dovere ringraziarla per il suo costante lavoro a tutela dell'Unità nazionale e dei principi contenuti nella nostra Costituzione. Ma anche per la discrezione e l'efficacia con cui sostiene e rappresenta l'Italia in Europa e in tutti gli scenari internazionali». Lo scrive sui suoi account social, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.