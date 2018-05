Giuseppe Conte, il mistero della specializzazione a New York che all'università non risulta

Conte premier col giallo, anche a Malta e Pittsburgh: «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui»​

decisamente critica nei confronti di, il presidente del Consiglio incaricato che negli ultimi giorni è finito nella bufera per una serie di 'ritocchini' alle esperienze accademiche e formative contenute nel suo. La blogger e webstar, infatti, fa notare con ironia che le imprecisioni o le esperienze 'gonfiate' sono diverse: «Un, non una cosina aggiunta per darsi un tono tipo le soubrette su Wikipedia che aggiungono laboratori teatrali e poi, a vedere, sono recite scolastiche in seconda elementare vestite da elfo».Il giudizio della Lucarelli non può che essere negativo: «​A me, questa forma dinon piace. Tradisce un'di fondo ("non sono abbastanza") ma pure un certo(vediamo chi ce l'ha più lungo, il curriculum). Non so che qualità morali servano in politica e credo non sia mai stato chiarito fino in fondo, ma di sicuro so che. E non si bara quando si parla di sè, della propria storia accademica e professionale perchè barare in questa direzione tradisce un'altra convinzione: che ile qualche, valgano più delconquistato sul campo».L'ultimo affondo è riservato al, che ha proposto Conte come premier dopo averlo inserito nella lista dei ministri cheaveva annunciato ancora prima delle elezioni politiche (nelle intenzioni dei vertici M5S, Conte avrebbe dovuto dirigere il Ministero della Pubblica Amministrazione). «Ecco. Non so a voi, ma a me questo pensiero pare il contrario dello spirito che ha animato i 5 stelle: non importa cosa c'è scritto sul curriculum, importa l'onestà» - conclude Selvaggia Lucarelli - «Ecco. Sul curriculum di Di Maio, prima della politica, c'è poco e niente., professor Conte».