Sea Watch, Salvini: «Pronto a denunciare chi li fa scendere»

Sea Watch, Finanza sequestra la nave: sbarcano 2 migranti, un disabile e una donna incinta



«Questo vale anche per organi dello Stato: se c'è qualche procuratore pronto a mandarmi a processo con una condanna che può dare fino a 15 anni di carcere, se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo». «Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare gli immigrati irregolari su una nave fuorilegge». Lo dice Matteo Salvini a Non è l'Arena, su La7, in collegamento da Firenze.«Questo vale anche per organi dello Stato: se c'è qualche procuratore pronto a mandarmi a processo con una condanna che può dare fino a 15 anni di carcere, se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo».

«Se qualche giudice vuole fare il ministro si candida alle elezioni e fa il ministro. Altrimenti si rispettano le indicazioni del ministro dell'Interno: non scende nessuno».



«Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in Tv. È evidente che l'epilogo della vicenda è legato al sequestro della nave da parte della magistratura, non serve un esperto per capirlo. Magari il ministro dell'Interno si informi prima di parlare. E trovi soluzioni vere sui rimpatri, non ancora avviati da quando è il responsabile della sicurezza nazionale». Lo dichiara il Ministro Danilo Toninelli.

Domenica 19 Maggio 2019, 21:07

