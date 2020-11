Campania zona gialla, ma De Luca non ci sta: pronta l'ordinanza per chiudere le scuole

La Regione Campania emanerà un'ordinanza, quasi certamente nella giornata di oggi, con la quale confermerà la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie, secondo quanto già previsto dall'ordinanza firmata lo scorso 30 ottobre dal presidente Vincenzo De Luca e valida fino al 14 novembre. Pur essendo inserita nella zona «gialla», secondo quanto comunicato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Campania manterrà la chiusura delle scuole, non prevista per le regioni nella stessa area di rischio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 09:28

