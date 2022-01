Trasporti, nuova ordinanza: sugli scuolabus anche studenti over 12 solo con mascherina Ffp2 (e senza pass)

Il Ministero salute, su proposta del Ministero dei trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone: 1. Per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio.

2. Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Dunque, sugli scuolabus non c'è obbligo di green pass rafforzato mentre da domani, 10 gennaio, sarà invece obbligatorio sui mezzi pubblici normali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA