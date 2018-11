Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il ministro dell'Istruzioneha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della tavola rotonda nella redazione di Leggo. «L'Osservatorio per i Disabili è stato fermo per un anno e mezzo, il ministero attiverà la formazione di 40mila nuovi docenti nei prossimi tre anni. Il vero obiettivo sono gli studenti», ha dichiarato il ministro Bussetti.Per quanto riguarda le aree d'Italia colpite dal maltempo nell'ultima settimana, il ministro ha messo a diposizione la task force del ministero per consentire ai «bambini di continuare a vivere la loro vita normale, come successo a Genova». La macchina per far fronte all'emergenza in Veneto e Sicilia è già partita, ha dichiarato a Leggo: «Ho già sentito i governatori, e in precedenza avevamo realizzato una riserva economica per agire con tempestività».Riguardo le occupazioni degli ultimi giorni, il ministro ha chiarito che il pensiero critico dei ragazzi va rispettato ma che la scelta della forma della protesta è inopportuna. «I ragazzi occupano anche perché non trovano nessuno che ascolti le loro istanze. Proprio per questo oggi ci sarà un incontro con le associazioni studentesche». Alla domanda se avesse mai occupato, il ministro ha risposto: «No, lo trovo un gesto irrispettoso nei confronti delle istituzioni».