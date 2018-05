Prende quota l'ipotesi Giulio Sapelli. Né Salvini né Di Maio. Nessuno dei due farà il premier. Entrambi hanno designato due nomi "terzi", due personalità che piacciono a entrambi e fra cui dovrà scegliere Sergio Mattarella. La Lega si é orientata proprio verso l'economista Giulio Sapelli, mentre il Movimento su Giuseppe Conte, a vvocato vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che era stato proposto come possibile ministro della PA.



Ma il nome proposto dalla Lega, Sapelli, ha piu possibilità perché piace molto anche al Movimento che lo intervistò sul blog nel 2016 quando erano ancora convinti di poter uscire dall'euro. Sapelli insegna a Milano Storia Economica ed Economia politica. Editorialista del Messaggero, ha un passato speso tra Olivetti, Eni, Finmeccanica, Telecom e Barilla. Sapelli era presentato dal M5S Europa come un intellettuale molto critico verso Giorgio Napolitano ma soprattutto verso l'Europa a matrice tedesca. Nell'intervista diceva:

regolamenti come il 3% o il Fiscal Compact, sono una follia. Sono frutti dell'ordoliberismo anche se la gente non sa più cos'è. Queste idee erano di una minoranza, il contrario del liberalismo è mettere in una costituzione quale deve essere la forma della politica economica e negare la democrazia

Sosteneva persino la tesi del Cav, del colpo di Stato contro di lui nel 2011. Basta questo per capire di quale maggioranza potrebbe godere.



Sapelli metterebbe d'accordo veramente tutti: Movimento 5 stelle e tutta la coalizione di centrodestra, Lega in testa.



«Non parlo di me da sempre, ho fatto della riservatezza la mia cifra di vita - dice l'economista Giulio Sapelli - E quindi non commento. Però, da quanto ho letto, il programma M5S-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido».

