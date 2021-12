Sandro Pertini, «il presidente più amato dagli italiani» raccontato in un podcast di 7 puntate

Nonostante Sandro Pertini sia morto, ormai, nel 1990, la sua figura resta popolarissima ancora oggi. Le parole e lotte per la libertà de «il presidente più amato dagli italiani» sono impresse nella memoria di molti. Il capo dei partigiani, divenuto, poi, Capo dello Stato è una figura politica indimenticabile e ancora oggi sulla bocca di tutti. Adesso, Sandro Pertini torna in un Podcast in sette puntate.

Dopo esser stato protagonista di canzoni e fumetti, il settimo Presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985, viene raccontato in modo originale e inedito. Un racconto della storia personale e politica dell'ex capo partigiano, divenuto poi primo socialista e unico esponente del PSI a ricoprire la carica di Capo dello Stato.

Un Podcast in sette puntate scritto dall'autore Tv Giorgio Capozzo e dal giornalista Massimiliano Di Giorgio (edito da Emons e già disponibile gratuitamente sull'app della casa editrice e su Spotify, Apple, Google Audible, Storytel). Un racconto in cui si indaga sull'eredità lasciata da Sandro Pertini e sulle sue contraddizioni, grazie anche all'aiuto di voci di ospiti e tesimoni.

