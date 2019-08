Salvini: «La zingara? Presto le ruspe nel campo rom»

Martedì 6 Agosto 2019, 21:37

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva promesso leal campoabusivo in cui vive la nomade che lo aveva minacciato. Ed ora sui social il vicepremier ha annunciato di aver chiesto «approfondimenti per accelerare il ritorno alla legalità» nel campo al confine fra i comuni di. «Non tolleriamo illegalità e abusi» ha detto. «Siamo al lavoro - ha aggiunto - per vedere le ruspe in azione anche nel campo rom non autorizzato in via Monte Bisbino, tra i Comuni di Bollate e Milano».