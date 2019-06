Salvini e Di Maio rispondono a Conte: «Vogliamo andare avanti, Lega-M5S unica maggioranza possibile»

Matteo Salvini è pronto a rispondere (su Facebook) all'appello di Giuseppe Conte «M5S e Lega dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto».



«Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica - dice Salvini - noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è» e anche come «l'Italia dei SI sia la strada giusta». «Proprio oggi - afferma Salvini - ad esempio ho inaugurato col governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta, opera fondamentale attesa da quasi trent'anni. L'Italia dei Sì è la strada giusta. Flat Tax e taglio delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell'austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi: noi siamo pronti», ha aggiunto il vicepremier.​



Matteo Salvini dice che lui vuole andare avanti con il governo e la Lega c'è? «Allora ci possiamo vedere». Così risponde il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della conferenza stampa nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi .



«Questa è l'unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza. Dobbiamo cambiare ancora tante cose». Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, facendo riferimento alla maggioranza M5s-Lega che sostiene il governo.



Lunedì 3 Giugno 2019, 19:25

