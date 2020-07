Salvini torna al ​Papeete un anno dopo: relax e pranzo con amici

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 10:54

Aveva promesso che sarebbe tornato e lo ha mantenuto: il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a Milano Marittima (Ravenna) per concedersi un paio di giorni di vacanza. Stessa spiaggia stesso mare: Salvini, da cliente affezionato, è tornato al Papeete Beach, lo stabilimento balneare che l'anno scorso è entrato nelle cronache (e polemiche) politiche, sia per la conferenza stampa fra gli ombrelloni dove si concretizzò la rottura con Conte e il M5s, sia per la vicenda della moto d'acqua della polizia con a bordo il figlio e le polemiche che ne seguirono., il proprietario ed europarlamentare leghista Massimo Casanova e il deputato Claudio Durigon hanno postato le immagini sui social., con le elezioni regionali e amministrative fissate per il 20 e 21 settembre, si preannuncia molto impegnativa. Ma che serve anche per organizzare la festa della Lega in Romagna che dovrebbe svolgersi i primi giorni d'agosto.