Salvini: Ong tedesca con migranti in arrivo, cambi direzione

Incassato il no al processo per il caso Diciotti grazie al voto M5S, Matteo Salvini torna all'attacco: « C'è una Ong tedesca carica di migranti a largo della Libia in arrivo: cambi direzione». Il ministro dell'Interno lo ha detto ad Alghero dove si trova per un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica 24 febbraio.



Il riferimento di Salvini è alla ong tedesca Sea Eye salpata con una nave da Palma de Maiorca tre giorni fa diretta nel Mediterraneo verso le acque della Sar libica. La nave della Sea Eye è stata ribattezzata Aylan Kurdi col nome del bimbo di tre anni siriano morto annegato e ritrovato nel 2015 su una spiaggia turca. Ultimo aggiornamento: 11:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA