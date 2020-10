Salvini si toglie la mascherina al Senato e lascia l'aula: «Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv, mettetevela voi»

Matteo Salvini in protesta al Senato si toglie la mascherina e lascia l'aula. «Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il presidente Conte non è al Senato né alla Camera ma sta parlando in una conferenza stampa in tv. Allora andate avanti voi. Noi usciamo da questa aula perché il Senato ha ancora una dignità». Ha detto il senatore e leader della Lega in Aula protestando contro la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, in corso in contemporanea.

Nella concitazione Salvini si è tolto la mascherina dalla bocca e ha parlato per qualche secondo senza, ma è stato richiamato subito dopo dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli visto il nuovo obbligo, per i senatori, di tenere la mascherina anche durante gli interventi.

«Vi sembra normale che mentre noi stiamo lavorando il premier è in tv? Questo è un insulto a migliaia di italiani - ha continuato il leghista - Voi dovreste mettervi la mascherina per vergognarvi».

