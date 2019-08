Governo, Salvini: «Nasce a Bruxelles per farmi fuori. Al Viminale oggi, i dipendenti piangevano»

«Il 21 e 22 settembre avremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto. Sarebbe il quarto governo a guida Pd avendo perso le elezioni». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su FB. «Altro che avvocato del popolo: questo è l'avvocato dei poteri forti», ha aggiunto riferendosi al premier Conte. «Questi durano poco, noi ci stiamo già preparando. Non possono negare il diritto di voto agli italiani. Ho una voglia matta di ricostruire»

«Ho salutato centinaia di dipendenti del ministero dell'Interno. Ho visto delle lacrime e ho chiesto di trasformarle in sorrisi ma capisco la rabbia. Mi hanno toccato, mi hanno segnato. Ho avuto messaggi da poliziotti, vigili del fuoco, quelli della penitenziaria. Mi hanno scritto: "lei sarà comunque sempre il nostro ministro"»

PD ? prima le poltrone, sempre. Per noi ? Prima gli Italiani, sempre. Forza Amici, non potranno scappare dal voto all'infinito: io sono pronto e determinato come non mai, conto su di Voi! Per il ? prima le poltrone, sempre. Per noi ? Prima gli Italiani, sempre. Forza Amici, non potranno scappare dal voto all'infinito: io sono pronto e determinato come non mai, conto su di Voi!

«Questo governo delle poltrone è minoranza non solo in Italia ma anche nel parlamento. Non è ancora nato e già è fondato sull'odio per Salvini».

«Le prime dichiarazioni che vedono d'accordo Pd e M5S è che non si fa la flat tax - prosegue il Ministro - Personalmente sarò in provincia di Padova, poi in provincia di Trento; poi comincerò a rispondere a una serie di inviti che mi arrivano da amministratori del sud e dalla Sardegna. Il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali della Lega

, prosegue,

Non vi liberate di me con un giochino di palazzo, io non mollo. Non mi spaventa un Renzi qualunque

, conclude.

«Se come leggo da alcune dichiarazioni le prime leggi saranno sui decreti sicurezza, faranno un torto agli italiani non a Salvini. Qualcuno vuol far ripartire il business dell'immigrazione clandestina?» Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook

Giovedì 29 Agosto 2019, 13:21

», ha continuato il leader della Lega, facendo anche riferimento agli attacchi che secondo lui avrebbe subito in questio giorni: